Wojciech Błach został OKRADZIONY! W dramatycznym nagraniu zwraca się do złodzieja: "Naprawdę ci WSPÓŁCZUJĘ"

To ost zdjęcie mogliście sobie darować. Moja koleżanka kiedyś podeszła do niego jak sobie odpoczywał nad wodę że swoją rodziną zapytała czy może sobie zrobić zdjęcie on odmówił a ta wielce się oburzyła jak mi to opowiadała .. po jakimś czasie podszedł do niej i powiedział, że przeprasza ale nie chciał sobie robić zdjęć jak był w gaciach. Ubrał się i zrobili sobie fotki. Ja do niej powiedziałam, że akurat tu miał rację, bo nie był w pracy a ty chciałaś żeby pół nago strzelił sobie fotkę która potem byś wstawiła nie wiaodmo gdzie... Ludzie to czasem mam wrażenie, że powariowali.