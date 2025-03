Wojciech Gola ZABRAŁ GŁOS po usłyszeniu zarzutów: "Pulsometr nadal działa, ale był poddany ciężkiej próbie"

zgłoś do moderacji

Nazywam się ABC i i wyrażam zgodę na to, żebyśmy przestali mówić o ludziach, którzy bez względu na to czy zostaną skazani czy nie, balansują na granicy prawa, prowadząc swoje interesy, oparte o chore zainteresowanie 15-latków. W tej grupie są osoby, które wysyłały nagie zdjęcia nieletnim, normalizowały patologię i promowały mordobicia jako sposób rozwiązywania konfliktów. Pozdro też dla ich partnerek robiących sobie usta, gdy ich zawijali do prokuratury. Ptfu.