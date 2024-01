Wojciech Gola znów zabrał 19-LETNIĄ ukochaną na ściankę. Sofi wyeksponowała nogi w ULTRAKRÓTKIEJ mini (ZDJĘCIA)

Niezrażeni zakochani ochoczo pozowali do wspólnych zdjęć. Tym razem partnerka Wojtka zdecydowała się odkryć nie tylko ramiona, ale i długie nogi. Sofi przyodziała małą czarną z fikuśnym wiązaniem. Do minia dobrała klasyczne czarne szpilki. Uwagę zwracały również jej włosy, które tym razem były proste jak druty. Były uczestnik "Warsaw Shore" postawił zaś na szary garnitur, czarną koszulę i starannie wypastowane pantofle. Elegancki "look" uzupełniały pasek Louis Vuitton oraz okazały złoty zegarek.