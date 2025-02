Wojtek Gola ODPALIŁ SIĘ na Sylwestra Wardęgę: "Mało ci? Tętno 170 w spoczynku przez ŚMIECIA"

Nie do końca się dogaduje z Sylwkiem, no znaczy nie do końca, no mało powiedziane, gdzie ja nie mam jakiejś, znaczy, no, po prostu nie chcę komentować, ja jestem taki, że ja prywatnych rzeczy nie wyciągam na światło dzienne, nie chcę mówić, co jest między nami, ale na pewno nie ma takiego, wiesz, rozmawiamy tylko biznesowo, jakby, no po prostu to nie ma dalszej racji bytu - powiedział swego czasu Wojtek w rozmowie z "Party".