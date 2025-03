Wojtek Gola WYŚMIEWA SIĘ ze zdjęcia, które wywołało plotki o tym, że jest biseksualny. "Fryzurka siedzi, brewka do góry"

Wyśmiewają go, że jest biseksem bo w jakimś śmiesznym programie dostał szału jak jakiś bi pocałował jego kolege Stiflera i pokazał swoje homofobiczne oblicze i robił dramę i zaatakował tego typa i łapał go za szyje i chciał go udusić xD Tylko najlepsze jest to ,że Stifler sam świrował do tego Jacka Bi. A ten cały Golaz przezywał to jakby nie wiadomo co sie stało i wmawiał Stiflerowi co chwile ze jest heterykiem xD