Wokalista disco polo został DZIADKIEM "po 30-stce"! Niedawno urodziła mu się córka. "Ciocia jest starsza jedynie o 8 miesięcy" (FOTO)

Zet 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najbardziej bawi mnie ta tolerancja tych postępowych co to dzieci nie chcą rodzić bo to bo tamto. Tysiące" powodów" na nie. Ok nie chcesz to nie, jesteś szczęśliwa tak ci dobrze to żyj i ciesz się życiem. No ale nie one muszą tutaj pokazać swoja wyższość i powymadrzać się na tematy o których pojęcia nie mają. Płaczą że są nietolerowane przez społeczeństwo a same chcą ustawiać innym życie. Tak ich oburza, że dziewczyna urodziła w wieku 18lat. No i co cię to jedna z drugą obchodzi. Żyj i daj żyć innym wymagasz żeby twój wybór ludzie szanowali a sami nie szanujecie wyborów innych. Jakie to typowe dla tych paniuś co to wszystko mają w życiu zaplanowane i wyliczone. Hipokryzja wyszczeliła w kosmos