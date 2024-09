Wokalista Foo Fighters przyznał, że ma nieślubne dziecko. "Robię wszystko, by odzyskać zaufanie rodziny"

Facet ma piękną i zgrabną żonę, a i tak leci do innej ( raczej nie ze względu na intelekt czy charakter), skoro po skoku w bok chce zostac z żoną i jej przebaczenia. Ech mężczyźni... Byliby z miss świata, kochającą, mądrą, bogatą i miłą kobietą, a i tak by w większości lecieli na boki. Co nawet w necie widać, jak głównie zajęci uderzają do innych lasek i to bez, skrępowania nieraz. Ale jakby jakaś ich zdradziła ( pomimo, że robiliby to od lat sami), to od razu największe wyzwiska by się sypały.