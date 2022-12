Wolna od zarzutów Barbara Kurdej-Szatan śle uśmiechy i MIGDALI SIĘ z mężem na ściance gali 30-lecia Polsatu (ZDJĘCIA)

Barbara Kurdej-Szatan jeszcze kilka miesięcy temu mierzyła się z efektami potężnego skandalu, który był efektem jej wpisu o Straży Granicznej. Emocjonalna reakcja celebrytki na to, co działo się na granicy polsko-białoruskiej, ściągnęła na nią nie tylko medialną krytykę, lecz także zarzuty prokuratorskie. We wtorek sprawa jednak dobiegła końca, a pruszkowski sąd umorzył postępowanie, o czym poinformował adwokat Basi, Jacek Dubois.