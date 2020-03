Grażyna Wolszczak szorstko o nowym "Wiedźminie": "To była inna historia"

Anielka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 9 13 Odpowiedz

Zaczyna się depopulacja do której tak dążyli miliarderzy min. Bill Gates! Róbcie zapasy! Nie będzie jak spłacać kredytów, nie będzie jedzenia, bo kto za to zapłaci? Ten wirus w połączeniu z 5G ma nas wykosić o połowę. We wszystkim macza palce USA i Izrael. Zaraz pozamykają miasta i odetną nas od informacji. Kopcie studnie, uprawiajacie wlasne warzywa. Ratujcie się, bo tylko najsilniejsi przetrwają. Laboratoria wojskowe które stworzyły tego wirusa już pracują nad następnymi. Najwarzeniejsze to nasza odporność. Czyste warzywa i probiotyki! Najgorsze nadchodzi