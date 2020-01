WOŚP przekaże część zebranych pieniędzy na walkę z pożarami w Australii. Jurek Owsiak: "Możecie na nas liczyć"

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Jak się teraz okazuje, nie tylko. Jurek Owsiak zaapelował bowiem do australijskiego oddziału Orkiestry, by pieniądze zebrane tam podczas finału zostały przekazane na rzecz "ratowania życia i zdrowia ofiar pożarów".

"Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy Was, aby pieniądze zebrane na miejscu podczas Finału w Australii nie były przekazywane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a zostały przesłane na rzecz działającej u Was organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować. Pamiętajcie, że w takich momentach zawsze solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Wierzymy, że pokonacie żywioł, ale wiemy także, że czeka Was ogromny wysiłek, aby odbudować to, co zostało zniszczone. Zawsze możecie liczyć na nas" - czytamy.