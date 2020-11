Wpadka prawnika Donalda Trumpa. Na konferencji po twarzy spłynęła mu... FARBA DO WŁOSÓW (FOTO)

Rudy Giuliani w czwartek zorganizował konferencję prasową w Waszyngtonie, na której przedstawiał "dowody" na to, że podczas wyborów prezydenckich miało dochodzić do fałszerstw, które doprowadziły do porażki Donalda Trumpa. Sprawa okazała się dla niego tak emocjonująca, że co chwila musiał ocierać cieknący pot z czoła. Na domiar złego, wkrótce zlała się z nim... farba do włosów, która zaczęła ściekać brunatną stróżką po skroniach polityka.