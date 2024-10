Wraca sprawa "Skóry". Skazany za zabójstwo studentki z Krakowa Krzysztof J. został UNIEWINNIONY

Wg mnie on to zrobił ale niestety same poszlaki a nie ma mocnych dowodów bo sąsiadki zmieniały zeznania i włos badają od 1000 lat i dalej nie mogą. Mnie poruszyła wypowiedź jednej z kobiet z kościoła do którego on chodził. Mówiła coś w stylu że zagadała do niego ale pan pilny bo on w pierwszej ławce ponoć a on jej na to że tego co zrobił to nigdy nie wymodli no ale to za mało. Tak samo jak chodził na grób ofiary regularnie. Wiele takich sygnałów jest ale są zbyt lekkie