Współpracownicy Britney Spears przerywają milczenie: "Ona nikogo NIE PROSI O POMOC! Wszystko z nią w porządku"

Lena 4 godz. temu zgłoś do moderacji 49 0 Odpowiedz

Efektem domina w jej życiu był ten cały Kevin Federline... Nie mówię że to wszystko jego wina.. Takie historie się zdarzają i "normalnym" ludziom w "normalnym" życiu(sama wiem co to nieszczęśliwa miłość za którą place do dziś). Lecz niestety u Britney uruchomiło to cała lawinę nieszczęść.W latach 90'była chyba marzeniem każdego chłopaka i dziewczynki by mieć takie "cudowne" życie..A potem? Zakochała się, zawiesiła karierę, szybki ślub, ciąża, kolejna wpadka, depresja poporodowa i dalej już poszło... Jej nieodpowiedzialność za dzieci w pewnym stopniu, całkowicie inne wyobrażenie posiadania własnego potomstwa (zresztą co sama kiedyś przyznała) . K. Federline okazał się zwykła pijawka, nie szanował jej, do tego wszystkiego wjechały media i wieczna nagonka na każdy jej krok i wyszły wszystkie problemy z psychika.. cała fasada, którą kreowali w niej rodzice od dzieciństwa jako cudowne dziecko "spełniające tylko swoje marzenia". Ona może i je spełniła, ale cenę dziś płaci za to tragiczną ..... Odizolowana od ludzi, w złotej klatce z metrowymi bramami, własnych dzieci właściwe nigdy nie wychowywała,każdy z tychże "ukochanych" ją oskubał(Federline to juz spektrum-żyje po dziś za jej pieniądze razem ze swoją nową żonka, (była kryminalistka zresztą, poczytajcie w internecie) i ich gromadka dzieci "nieschańbieni" pracą niestety). A Britney nie ma nic do gadania, ma płacić i tyle. Ona nie może nawet wyjść z domu i trzasnąć drzwiami gdy przeleje się czar goryczy, bo jak? Jej nic nie wolno.. W zapisie sądowych dokumentów jest że nawet sama do Starbucks na kawę nie może jechać... Choreeee. Tylko dom, leki no i jeszcze ten jej laluś cholera wie czy w ogóle jest z nią "naprawdę" czy to tylko czysty interes dla młodego byczka...Dziewczyna niestety cofnęła sie w rozwoju w pewnym sensie,nie smieje się, tylko im jestem starsza tym bardziej to rozumiem... Straszna historia dzewczyny, która tak pięknie zaczeła :(