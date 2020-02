Wyczerpana Julia Wieniawa narzeka na morderczy trening, pozwalając psu zlizać z twarzy strużki potu: "Stefano chce mnie ZABIĆ"

Oprócz grania w coraz to nowych produkcjach i brania udziału w różnej maści kampaniach reklamowych, 21-latka spędza długie godziny na sali treningowej, gdzie przygotowuje się do szumnie zapowiadanego udziału w Tańcu z Gwiazdami. Wieniawa podchodzi do tego wyzwania bardzo poważnie. Trudno jej się dziwić - nie dość, że za każdy odcinek inkasować będzie 30 tysięcy złotych, to jeszcze zwycięstwo w tanecznym show byłoby dla niej jednoznacznym potwierdzeniem statusu najpopularniejszej celebrytki w Polsce.