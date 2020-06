"Wyemancypowana" Maja Sablewska prezentuje pośladki na balkonie (FOTO)

W ciągu trwającej od prawie dwóch dekad kariery Maja Sablewska imała się najróżniejszych okołocelebryckich zajęć. Po kilu latach pracy jako menadżerka gwiazd, kiedy to Sablewska została oskarżona przez większość swoich podopiecznych o - delikatnie mówiąc - brak profesjonalizmu , celebrytka postanowiła wykorzystać swoje rzadko spotykane wyczucie stylu i zostać samozwańczą ekspertką od spraw mody .

Nie tylko w sferze zawodowej Majki nastąpiły spore rewolucje . W grudniu zeszłego roku, trzy lata po rozstaniu z Wojciechem Mazolewskim , Sablewska postanowiła dać byłemu ukochanemu kolejną szansę, pozwalając na to, aby miłość między nimi rozgorzała na nowo . Żeby tym razem sprawy potoczyły się nieco inaczej niż poprzednio, zakochana po uszy stylistka zdecydowała się otworzyć nowy rozdział w życiu i już rozpoczęła z Wojtkiem poszukiwania idealnego gniazdka poza Warszawą.

Maja Sablewska o powrocie do Wojtka Mazolewskiego

W ramach nakłaniania niewiast do emancypacji Majka umiliła fanom poniedziałkowy wieczór, udostępniając na swoim profilu kolejną "ostrą" fotkę. Tym razem niegdysiejsza menadżerka gwiazd o ewidentnych skłonnościach do ekshibicjonizmu postanowiła ukazać internautom kulisy sesji, kiedy to pozowała na balkonie w prześwitującej bluzce Vetements i samych majtkach, eksponując wypięte pośladki.