"Wylaszczona" Agnieszka Kotońska odsłania nogi w kusej małej czarnej. Zainspirowała się Małgorzatą Rozenek?

Hanna B. 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 8 Odpowiedz

Ile ta rozenkowa wam płaci za to aby codziennie coś tu o niej było? To jest tak dziwne że aż inspirujące . Ile wy się musicie codziennie napocić aby wymyśleć jakieś pierdoły o tej kobiecie. Codziennie coś nowego. A to bo pierdnąła a to bo jęknela, co odpisała fance. Dramat