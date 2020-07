Wypoczęta Jessica Mercedes pręży piersi na Instagramie i ogłasza: "WRACAM DO PRACY!" (FOTO)

Nieustępliwa Jessica Mercedes próbuje ratować firmę relacją ze szwalni.

Oczywiście nie twierdzimy, że te szlachetne i ujmujące ruchy to wykalkulowane zabiegi marketingowe, aczkolwiek wydaje się, że Jess powoli odzyskuje sympatię odbiorców. Przedsiębiorcza celebrytka, która znów nabiera wiatru w żagle, zrobiła wczoraj mały update na swoim instagramowym koncie i ogłosiła, że wraca do pracy. Dodała 11 zdjęć, które, jak stwierdziła, przedstawiają "inspirujące rzeczy". A co w tym najciekawsze, jedna z owych "inspirujących" fotografii przedstawiała piersi Mercedes w krótkim topie...