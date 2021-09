WYPRASOWANI książę Harry i Meghan Markle pozdrawiają z okładki "Time"(ZDJĘCIA)

Karla 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

Zdjęcia robił jakiś niewydarzony fotograf. Niekorzystne wyszły. Myśle ze każda Polka na miejscu markle byłaby jak dżoana kjupa robiąca sobie ustawki i balującą po imprezach wpływowych znajomków szpanując z najlepszej strony. Markle zamiast popijać herbatkę at five z jakimiś nadętymi i siedzieć cicho będąc wdzięczna ze ktoś ją zaprosił to ma ich w nosie. Zakasała rękawy i zamiast zdawać się na łaskę napuszonych którzy się nią brzy…a to buduje swoją firmę na swoich warunkach przy okazji pomagając podobnym którzy nie mieli tyle szczęścia żeby znaleźć się w tak dobrym miejscu jak ona. Ciekawe ile z nas byłoby w stanie podołać temu co ona gdy znalazła się w takiej odpowiedzialnej sytuacji ze skierowanymi w nią oczami z całego świata.