Zrelaksowany Harry poprawia swój wizerunek FILANTROPA, galopując na koniu podczas charytatywnego meczu polo (ZDJĘCIA)

Wiki: Igrzyska Invictus Games to międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe stworzone przez księcia Henryka, skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami. Dyscypliny sportowe w jakich można wziąć udział to: koszykówka na wózkach, siatkówka na siedząco oraz ergometr wioślarski[1]. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa invictus, które oznacza „niepokonany”. Inspiracją do zorganizowania igrzysk był amerykański turniej Warrior Games.