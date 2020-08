Wyraźnie ZMĘCZONY Daniel Martyniuk miesza z błotem podlaski hotel: "Podają SKIŚNIĘTE PIWO, łóżka przeżerają mole!"

krótko 13 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Ojciec z tymi pieniędzmi powinien zatrudnić ludzi i zamknąć go w jakimś specjalnie przygotowanym pomieszczeniu z ochroną ,żeby nie mógł pić i ćpać, Potrzymać z 2 miesiące do wytrzeźwienia i wywieźć na odwyk. Bo w tym stanie on sam na leczenie nie pójdzie