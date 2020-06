Wyrozumiała Sylwia z "Love Island" odpowiada zatroskanym fanom: "Ludzie różnią się od siebie i TO JEST PIĘKNE"

Ostatnie tygodnie w życiu Sylwii Madeńskiej z pewnością nie należały do łatwych. Ku rozpaczy fanów programu Love Island. Wyspa miłości nad związkiem zwycięskiej pary zawisły czarne chmury. Sylwia i jej partner, Mikołaj Jędruszczak , ostatecznie postanowili zorganizować live'a dla zatroskanych followersów. Pochlipująca Madeńska i niewzruszony "Miki" zdradzili, że w trakcie kwarantanny wyszły na jaw dzielące ich różnice. Na pocieszenie dodali jednak, że są w trakcie terapii par.

Od tamtej pory, nie licząc mało subtelnej ustawki z fotoreporterami z okazji 28. urodzin Sylwii, para konsekwentnie milczy na temat dalszych zawirowań w ich życiu uczuciowym, a baczni obserwatorzy kont tych dwojga w mediach społecznościowych z tęsknotą wypatrują jakichkolwiek wspólnych zdjęć. Jak do tej pory - na próżno.

Madeńska skupia się obecnie na reklamowaniu na swoim profilu wszystkiego, co popadnie oraz pracy nad swoją sylwetką. Już jakiś czas temu Sylwia podzieliła się z fanami efektami swojej spektakularnej metamorfozy. Niestety, po początkowych zachwytach, coraz więcej obserwatorów z nieufnością podchodzi do faktu, że celebrytki jest coraz mniej. Jak to na Instagramie bywa, zalali oni swoją idolkę "pełnymi niepokoju" komentarzami, sugerując, że powinna przestać się odchudzać.