Wyśmienite towarzystwo bawi się na koncercie Sebastiana Fabijańskiego: Smaszcz w gustownych okularach, Stifler i Kotońska z "Gogglebox"

Wygląda na to, że niektóre przyjaźnie nawiązane w kontrowersyjnym show przetrwały do dziś. Świadczy o tym chociażby nagranie, które w ostatnich godzinach obiegło Instagram. Widać na nim, jak Paulina Smaszcz imprezuje w towarzystwie nowych koleżanek oraz Stiflera. Wszystko to dzieje się na koncercie… Sebastiana Fabijańskiego. Nadążacie jeszcze?