Wystrojona Agnieszka Włodarczyk skrzętnie maskuje CIĄŻOWY BRZUSZEK na planie "Jaka to melodia" (ZDJĘCIA)

Hgg 14 min. temu

Dajcie spokój. Celebryci nie będą mi mówić co mam oglądać wiem, że najlepiej by było dniami i nocami oglądać TVN i Polsat ale ja będę robić co chcę, oglądać co chcę i im nic do tego. A tak w ogóle telewizor ostatnio włączyłam na chwilę w grudniu. I jakoś nie jest mi źle. Bujajcie się.