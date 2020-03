Wystrojona Lara Gessler zachwala mamę z okazji 10-lecia "Kuchennych Rewolucji": "Pokazujesz, czym jest piękno, smak i po prostu ludzkie serce"

Uff... Nie wiem, jak to wszystko się udało! 10 lat @kuchennerewolucjetvn 💥 Niesamowite święto mojej ukochanej Mamy @magdagessler_official i piękny benefis z tej okazji w Pałacu Sobańskich☺️🦋💫 Bardzo się cieszę, że moja Mama znalazła tyle spełnienia w tym programie. Jej nieskończona potrzeba tworzenia, kontaktu z ludźmi i szczera niechęć do nudy spowodowała, że jako jedyna osoba prowadząca ten program doszła do 21 sezonów! To prawie 300 odcinków! Oryginał tego formatu prowadzony przez Gordona Ramseya doszedł do 91 odcinków - zachwalała mamę Lara.