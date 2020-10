Wystylizowana Anna Mucha zadaje szyku z OPATRUNKIEM NA STOPIE: "Boso, ale w ostrogach" (FOTO)

Anna Mucha funkcjonuje w rodzimym show biznesie praktycznie od dzieciństwa. Przez lata zdążyła się już więc przyzwyczaić do zainteresowania ze strony mediów, które wyraźnie ją cieszy. Niejednokrotnie sama też próbuje skupiać na sobie uwagę tabloidów, między innymi za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi i prowokujących zdjęć, które publikuje w sieci.

Choć ostatnio w życiu Anny Muchy dzieje się wiele dobrego, to jakiś czas temu niestety doszło do dość przykrego wydarzenia. Podczas pracy na planie jednego z projektów aktorka uległa bowiem wypadkowi, co zakomunikowała fanom na Instagramie przy pomocy zdjęcia zabandażowanej stopy. Okazało się też, że musi tymczasowo chodzić o kulach.