Rozgogolona Anna Mucha zajada tiramisu w basenie, zasłaniając biust KACZKAMI (FOTO)

Jednym z bardziej skutecznych sposobów przypomnienia o swoim istnieniu, do którego chętnie uciekają się celebrytki, jest wrzucenie do mediów społecznościowych zdjęcia w negliżu. Nie trzeba przy tym pokazywać zbyt wiele, grunt, by pobudzić wyobraźnię fanów i sprowokować ich do komentowania "rozgogolonej" fotki.