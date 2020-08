Tolerancyjna Anna Mucha: "Nie mam potrzeby włażenia komuś DO ŁÓŻKA ani sprawdzania kto z kim co robi"

Sun 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mam marzenie... By spolecznosc Polska byla wolna! By kazdy mial prawo do decydowaniu o swoim wlasnym zyciu! Mieszkam za granica i powiem Wam jedno- zycie w kraju, w ktorym jednostka ma prawo wyboru jest przepiekne.. Mam prawo wyboru! I to jest tak oczywiste dla otoczenia ze nikogo nie obchodza moje wybory dopoki nie krzywdze innych... moge sie modlic do kogo/czego chce, moge sie zwiazac z Kim chce, moge decydowac Czy jestem gotowa na dziecko, z Kim to dziecko chce wychowac, moge decydowac co jesc, co zalozyc i co robic we wlasnym domu. Nikogo tu nie obchodzi czy ktos nosi kozaki w lecie, a japonki zima, z Kim sypiam I z Kim sie Chajtam, moge decydowac czy chce urodzic dziecko, mam finansowane invitro, moge adoptowac dziecko jako samotny rodzic, moge modlic sie do lodowki, moge miec inny kolor skory, moge miec inny akcent- mam prawo wybory nawet Jesli nie chce z niego korzystac I to jest piekne. Polacy zycze Wam I waszym dzieciom zycia w wolnosci!! Milosc I wolnosc dla wszystkich!