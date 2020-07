Anna Mucha i Jakub Wons

Rina 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Przez te większość "samowystarczalnych" feministek, które wszystko robią same faceci drzwi nie otwierają, nawet torby ciężkiej nie pomogą nieść. Nie podoba mi się to chociaż widzę, ze to również znak czasu. Ostatnio pod sklepem nie mogłam wsadzić drabinki do bagażnika i w kolejce przed sklepem było wielu mężczyzn którzy widzieli głównie młodych a z pomocą zaoferował się miły starszy pan. Jeden dzenteleman. Jak widać są jeszcze ale +49