Youtuber parodiuje rozmowę telefoniczną Maffashion i Fabijańskiego."Mógłbyś mi coś zarapować?"

Youtuber o wdzięcznym pseudonimie "Z DUPY" , mocno zainspirował się historią miłosną, którą zaserwowali nam wszystkim Maffashion ze Złotowa i Seba Fabijański z Warszawy. Choć i tak wszyscy to wiedzą, przypomnijmy, że szafirka przyjęła oświadczyny aktora kilka tygodni po tym, jak rozstała się z Czarkiem Jóźwikiem na słynnym sushi . Tak, wciąż nas to śmieszy. Choć, jak widać, nie tylko nas...

Popularny YouTuber postanowił trochę ponabijać się z "najgorętszej pary" polskiego show-biznesu i wcielił się w Maffashion dzwoniącą do swego lubego. Youtuber zmontował swoje wypowiedzi z tekstami Fabijańskiego z filmu Patryka Vegi. Na krótkim wideo postrzelona i rozemocjonowana Maff "jara się", że Fabijański jest "prawdziwym raperem", co ewidentnie schlebia "mrocznemu" Sebie, który przecież pragnie uchodzić za AmBitNeGo aRtyStę. W sumie to jesteśmy nawet skłonni uwierzyć, że właśnie tak wyglądała ich pierwsza rozmowa telefoniczna.