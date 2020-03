Zaangażowana księżna Kate "recyklinguje" biały płaszcz, który służy jej już OD 13 LAT (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że w przypadku royalsów ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych. Mimo to Kate Middleton może mieć wiele powodów do zadowolenia. Dzięki decyzji "po prostu" Harry'ego i Meghan Markle o "wycofaniu się" z rodziny królewskiej, żona księcia Williama znów cieszy się tytułem najważniejszej księżnej na świecie, a oczy całego świata zwrócone są właśnie na nią. Patrząc na najnowsze zdjęcia 38-latki, można odnieść wrażenie, że matka trójki dzieci zachwycona jest takim obrotem spraw...