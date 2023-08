Zadowolony Marcin Hakiel opala NAGI TORS na sopockiej plaży (ZDJĘCIA)

Odkąd Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie, oboje próbują na nowo ułożyć sobie życie. Aktorka natychmiast pognała w ramiona ukochanego Macieja Kurzajewskiego, a tancerz związał się z niejaką Dominiką, której wizerunek starał się ukrywać przed mediami. Może to i dobrze, bo niedawno wyszło na jaw, że ich relacja przeszła już do historii i kobieta mogła wrócić do swojego życia, pozostając anonimowa.