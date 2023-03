Zagraniczne media DRWIĄ z krakowskich figur woskowych Kate Middleton i księcia Williama! "Co im się stało?!" (FOTO)

Świat śmieje się z figur woskowych Kate Middleton i księcia Williama z krakowskiego muzeum

James Corden obśmiewa krakowskie muzeum w swoim programie

Rozprawić się z krakowską atrakcją postanowił też James Corden. Komik wspomniał o miejscu w swoim talk-show "The Late Late Show with James Corden". Na wstępie dla kontrastu przypomniał, jak w rzeczywistości wyglądają Kate i William, następnie zaprezentował ich krakowskie wersje. Po gromkich śmiechach gwiazdor przeszedł do porównań.

Co im się stało?! Wygląda na to, że ich ciała właśnie wyjęto z Titanica - mówi dalej, czym jeszcze bardziej rozbawia publiczność.

Z plusów, to przynajmniej teraz wiemy, jak będą wyglądać, jak zostaną zarażeni w "The Last of Us" - kontynuuje, nawiązując do bijącego rekordy oglądalności opartego na grze serialu o zombie.