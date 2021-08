Żaklina Ta Dinh wraca wspomnieniami do bajkowych zaręczyn: "Byliśmy uchachani w HELIKOPTERZE" (WIDEO)

Blee 27 min. temu zgłoś do moderacji 3 14 Odpowiedz

A co cię to obchodzi skąd ma pieniądze? Często pojawia się na pudełku pytanie „skąd ona ma na to pieniądze”. Oczywiście każdy dodaje trzy grosze od siebie, ze pewnie wiadomo co robi i jeździ do Dubaju. Mnie osobiście dziwi takie pytanie. Jest żenujàce. Nie rozumiem jak można w ogóle zadać takie pytanie! Niech was cudza kasa nie interesie. Sama mam znajomych którzy zadają mi pytania „ciekawe skąd nasza koleżanka xy ma na to pieniądze”, „ciekawe. na co nasz kolega wydaje kase, bo mi moja wypłata starcza do końca miesiąca a jemu już brakuje”. Co was to ludzie obchodzi ile kto zarabia i na co wydaje????