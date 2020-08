Zakochana Beata Tadla komentuje błyskawiczne zaręczyny z tajemniczym Michałem: "NIE MA NA CO CZEKAĆ"

dfgh 23 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Niestety, w Polsce obowiązują podwójne standardy. Znam facetów po rozwodzie, którzy żyją jak bezdzietni single. Zmieniają partnerki jak rękawiczki, najczęściej na młodsze od pierwszej żony. Bawią się , imprezują. Oczywiście ich dziećmi opiekuje się była żona, to byłe żony mieszkają z dziećmi i je wychowują. Od kobiet po rozwodzie oczekuje się zupełnie czegoś innego. To na ich barkach spoczywa ciężar wychowania dzieci, dzieci mieszkają z matką i to ona się nim opiekuje. Moje znajome rozwódki nawet nie mają siły spojrzeć na jakiegoś mężczyznę, tak są zmęczone. Jeśli dla odmiany jakaś kobieta tak jak Beata Tadla po rozwodzie cieszy się życiem , zmienia partnerów, to od razu krytyka i hejt. Beata ma dorosłego syna, może robić ze swoim życiem co chce. Niestety, podwójne standardy , inne dla rozwodników, inne dla rozwódek. Mężczyzna rozwodnik jest wolny jak ptak.