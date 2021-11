Zakochani Kourtney Kardashian i Travis Barker MIGDALĄ SIĘ I JEŻDŻĄ KONNO w Meksyku (ZDJĘCIA)

Choć tego typu intensywne związki nie trwają w show biznesie długo, na razie nic nie wskazuje na to, by Kourt i jej świeżo upieczony narzeczony byli sobą zmęczeni.

Ostatnio celebrycki duet świętował w swoim stylu urodziny Barkera. Co prawda artysta skończył 46-lat już w minioną niedzielę, w Meksyku on, jego "zaj*biście" kochająca go druga połówka i ich pociechy byli jeszcze przez kolejnych kilka dni.