Zamieszkał z SIOSTRĄ ZMARŁEJ Nayi Rivery. Teraz odpowiada na hejt, jaki wylał się pod ich adresem

Kilka dni temu do sieci trafiły zdjęcia ich obojga robiących wspólne zakupy. Informatorzy donieśli, że modelka wprowadziła się do domu, który na początku września wynajął Dorsey . Pojawiły się plotki, że ojciec dziecka i jego ciocia są parą . Nie wiedzieć czemu, nie wszystkim spodobało się to, że były mąż Nayi (z którą zresztą rozwiódł się dwa lata przed tragedią) mógł związać się z jej siostrą.

Tajemnicze zaginięcie Nayi Rivery. Co się stało z gwiazdą "Glee"?

Po tym wszystkim, co przeszedł, jak można odmówić jego prośbie? I z jakiego niby powodu miałbym to robić? Z powodu jakichś obcych ludzi, którzy wylewają swoją nienawiść w oparciu o pochopne, nielogiczne stwierdzenia tabloidów. To smutne. To naprawdę bardzo smutne - podsumował Dorsey.