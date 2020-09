Były mąż Nayi Rivery i jej siostra SĄ PARĄ?! "Zamieszkali razem"

Ocalały syn Rivery jest owocem jej związku z aktorem Ryanem Dorsey'em . Para pobrała się w 2014 roku, dwa lata później doszło do separacji. Aktorka i jej mąż ostatecznie rozwiedli się w 2018 roku - po rozstaniu to głównie ona zajmowała się wychowywaniem ich syna. Po śmierci matki Josey trafił pod opiekę taty i jego rodziny. Teraz okazuje się, że Ryanowi w zajmowaniu się synem pomaga młodsza siostra Nayi, 25-letnia Nickalaya.

Tajemnicze zaginięcie Nayi Rivery. Co się stało z gwiazdą "Glee"?

Tragedia, do której doszło w lipcu, bardzo zbliżyła do siebie byłego męża Nayi i jej siostrę . Jak donoszą informatorzy, w ostatnim czasie oboje stali się nierozłączni. Na początku września para była widywana razem podczas wspólnych zakupów, a także w czasie przeprowadzki aktora do nowego domu, oddalonego od poprzedniego o pół godziny drogi. Oboje wyglądali wtedy na mocno zżytych, zostali też "przyłapani" na trzymaniu się za ręce.

Nie martwię się tym, jak to postrzegają inni, ponieważ nikt nie jest w stanie zobaczyć wszystkich tych bolesnych chwil, które my musimy znieść. Nauczyłam się, by okazywać współczucie, a nie oceniać innych, a także doceniać każdy moment życia. Mam nadzieję, że wy możecie zrobić to samo - podsumowała siostra Nayi.