Zapłakana Katarzyna Nast relacjonuje pogrzeb... MYSZY: "Pozwalam mojemu małemu przyjacielowi odejść"

Nast to dziecinada, żeby robić taki film, ale mój pies odszedł dwa lata temu a ja ciągle za nim tęsknię. To był jedyny aż tak oddany i zapatrzony we mnie pies. Jak szłam z kuchni do łazienki trzy metry, to on się zrywał, żeby iść obok mnie i pilnować mi drzwi, żeby nikt mnie nie zaczepiał. Nie była szkolona. Czarny wilczur. Była absolutnie wspaniała psinka.