Zaskoczona gigantycznym pierścionkiem Monika Pietrasińska PRZYJMUJE OŚWIADCZYNY! (ZDJĘCIA)

Gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Powiedzcie pudelkowicze jak to jest? Facetowi nie przeszkadza, że była Dubajką, umawiała się za pieniądze i pokazywała się nago gdzie popadnie? Czy faceci nie zwracają na to żadnej uwagi i liczy się tylko uroda? Nic do niej nie mam, każdy żyje jak chce, ciekawi mnie to jedynie od strony teoretycznej, dlaczego mężczyźni wiążą się często z takimi kobietami i nie widzą w tym żadnej przeszkody.