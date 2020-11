Zbigniew Boniek szydzi z Marcina Najmana: "Boks ciebie nie dotyczy. Trzymaj się BYKU"

Wiele lat temu Marcin Najman , który w tym czasie był zawodowym bokserem, zaczął flirt z show biznesem. Na tej dywersyfikacji talentów boksera ucierpiała jego kariera - Najman zaczął zaliczać coraz więcej przegranych walk, w końcu zawiesił karierę sportową. W 2009 roku bokser zaczął brać udział w walkach MMA, a wśród przeciwników, którzy powalili go na ring, byli między innymi Mariusz Pudzianowski, Przemysła Saleta i Robert Burneika .

W międzyczasie Najman dał się poznać jako aktywny obrońca tradycji i wiary chrześcijańskiej, czego apogeum mogliśmy zaobserwować podczas niedawnych protestów, kiedy to "wezwany" do obrony Jasnej Góry bokser stawił się na miejscu, by zreflektować się, że klasztorowi nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.