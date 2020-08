Zbulwersowany Michał Szpak apeluje do Polaków o tolerancję: "Wszyscy, DO CH**A, jesteśmy ludźmi!"

Michał Szpak wspomina szkolne stylizacje: "Nosiłem szwedy z brokatem"

Co stało się z krajem, który tak dobrze zaczynał rozumieć, co to jest tolerancja? - zaczął swój wpis Michał Szpak. Nie powinniśmy walczyć o tolerancję, to powinna być nasza podstawowa wartość. (...) Kiedy pierwszy raz wyszedłem na scenę, pomyślałem FUCK IT, czas zmierzyć się z nienawiścią oko w oko, czas uświadamiać, że inny nie znaczy gorszy, czas na poszerzanie świadomości elementarnym szacunkiem do ludzi! DO LUDZI! DO LUDZI!