Zdenerwowany Justin Bieber i zmieszana Hailey "przyłapani" na mieście. Afera z Diddym daje im się we znaki?

Myślę, że nie bez powodu miał publiczne ataki paniki, depresje, epizody ćpania. Bardzo wcześnie wszedł w świat dorosłych i bardzo wcześnie odniósł sukces. Był maszynką do zarabiania pieniędzy w rękach zepsutych dorosłych. W mojej opinii, nawet jeśli Diddy ma na niego jakies nagrania, to mógłby właśnie jako ofiara głosno sie odezwać, powiedziec jak było. Niestety molestowane dzieci są tak zmanipulowane, że mimo tego, że wiedzą ze dzieje im sie krzywda, to i tak lgną do swojego oprawcy. Domyślam się, że to może być trudne ale zdecydowanie oczyszczające