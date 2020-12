Zdezorientowana Blanka Lipińska duma nad narodową kwarantanną: "Ja po prostu tego NIE ROZUMIEM"

***** *** 17 min. temu zgłoś do moderacji 40 2 Odpowiedz

Nie ma co ja też już tego nie rozumiem. Zależy jak leży że tak powiem. W tym kraju to absurd goni absurd. Sklepy z odzieżą w centrach handlowych zamknięte, ale do biedry churtem bo mandarynki w promocji to już spoko. Ludzie co tu się odwala to ja nie ogarniam. Ludzie nie mają roboty bo galeria zamknięta, a z czego opłacić rachunki? Z tym już nasz cudny rząd nie pomoże?...