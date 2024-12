Zendaya i Tom Holland wybrali się na zakupy

O matko ale bulwers nt ich roznicy wzrostu... :O Normalnie jak moj monitoring miasteczkowo- osiedlowy od 30 lat ma bulwes na moich rodzicow i na mnie bo mama 180 moj tata 170, ja 168 moj facet "maluszek" 194. Tez te ich obrzydzone, zszokowane spojrzenia spodelba jak gdzies wychodzimy we dwojke czy we czworke. Jacy wy musicie byc ludzie pusci jak sie przyczepiacie do innych ludzi za roznice wzrostu, szpilki i brak straganowego odpicowania sie do slepow jak u JLo SHE KNOWS. A co do Zendayi i Toma, szanuje za to podejscie, zdrowe i normalne!