Zendaya olśniewa w awangardowej kreacji na premierze "Diuny" (ZDJĘCIA)

W "Diunie" występuje tyle wspaniałych aktorów, a największy hype mediów jest na Zendayę, która ponoć pojawia się tylko na kilka minut na końcu. Nie mam nic do niej, ale to jest mega niedocenienie całej reszty tej świetnej obsady. Kreacja bardzo ładna. A tak przy okazji to Timothee był nominowany do Oscara za "Tamte dni tamte noce" - jest to najmłodszy aktor, który otrzymał nominację do Oscara.