Oscary 2021: Zendaya w biżuterii wartej 6 MILIONÓW DOLARÓW bryluje na czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Na czerwonym dywanie brylowało więc zdecydowanie mniej znanych i cenionych twarzy. Pojawili się, rzecz jasna, nominowani do Oscarów wraz z osobami towarzyszącymi oraz gwiazdy wręczające nagrody. Na dworcu Union Station w Los Angeles nie brakowało spektakularnych kreacji. Jedną ze stylizacji, która, co możemy stwierdzić już dziś, z pewnością zapisze się na kartach oscarowej historii, jest zjawiskowa suknia Zendayi. 24-letnia gwiazda nie doczekała się co prawda nominacji do Oscara, ale podczas tegorocznej gali pełniła funkcję jednej z prezenterek.