Złote Globy 2025. Zendaya i Tom Holland ZARĘCZYLI SIĘ?! Na palcu aktorki pojawił się ogromny pierścionek

Zendaya i Tom Holland to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par młodego Hollywood. Ich związek, który zrodził się na planie filmu "Spider-Man: Homecoming", szybko przeniósł się z ekranu do życia prywatnego. Para dba o to, aby zachować łączące ich uczucie tylko dla siebie i raczej rzadko wypowiada się na swój temat publicznie.