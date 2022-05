Zmarnowany Matthew Perry przemierza parking podziemny z atrakcyjną towarzyszką (ZDJĘCIA)

TerTer 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Straszne to jest. Zdaje sobie sprawę, że on sam jest sobie winny. Czyli co? Pieniądze mu szczęścia nie dały? Jemu może nie, ale tym hienom, które się koło niego kręcą i go wykorzystują już tak. Już widzę jakie piorunujące wrażenie robi na tej łasce. Pewnie rozmawiają godzinami, chodzą na spacery i ona jest mu bardzo oddana. Bardzo go wspiera. Żenada takie baby. Naprawdę. Już lepszeo zdaniem są te co dla kasy pozwalają sobie śr.ć na twarz w Dubaju.