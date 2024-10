Zmarznięta i pozbawiona makijażu Anna Mucha drepcze na plan "M jak miłość" w towarzystwie ukochanego

Anna Mucha zadebiutowała na dużym ekranie jako kilkuletnia dziewczynka, grając w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga w latach 90. Jednak to rola Magdaleny Marszałek w serialu "M jak miłość" przyniosła jej największą popularność. Aktorka wciela się w tę postać niemal od samego początku emisji serialu, który przyciąga widzów przed ekrany już od 2000 r. Kariera 44-latki nie ogranicza się rzecz jasna wyłącznie do pracy na planie uwielbianego serialu. Jurorka programu "Drag Me Out. Czas na show" z powodzeniem łączy aktorstwo telewizyjne z występami na deskach teatralnych. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami różnymi aspektami życia zawodowego i prywatnego.