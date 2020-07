Zmotywowana Anna Lewandowska prezentuje kształtne pośladki i zapowiada kolejny etap fit-wyzwania: "Ja się dopiero rozkręcam" (FOTO)

Anna Lewandowska bez wątpienia należy do najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego show biznesu. Chociaż trenerka niedawno powitała na świecie drugą córkę, zdaje się nie zwalniać tempa i nieustannie angażuje się w kolejne projekty, skutecznie łącząc rolę bizneswoman z rodzicielskimi obowiązkami .

Niedawno Anna Lewandowska po krótkiej przerwie z dumą ogłosiła powrót do intensywnych treningów w ramach swojego najnowszego fit-wyzwania . W ostatnim czasie za pośrednictwem internetowej transmisji na żywo "Lewa" regularnie organizuje więc sesje ćwiczeń z fanami oraz sławnymi koleżankami - podczas jednego ze spotkań dzielnie towarzyszył jej nawet Robert . Trenerka dba również o zbilansowane posiłki uczestników Fighter Challenge i nieustannie dzieli się z nimi kolejnymi wyszukanymi ( i często wręcz rewolucyjnymi) przepisami .

Podczas wakacji "Lewa" nie zapomina jednak o codziennych treningach oraz odpowiednim motywowaniu wszystkich zaangażowanych w jej projekt wielbicieli. Ostatnio zmotywowana do granic możliwości Ania podzieliła się ze światem wakacyjną fotografią w kostiumie kąpielowym, na której z dumą wyeksponowała wyćwiczone pośladki. Tym sprytnym sposobem Lewandowska ogłosiła światu kolejny etap wyzwania.

Jutro dzień 13., czas na MOCNE POŚLADKI (...) Ok, chwila prawdy. Poproszę o info w komentarzu, kto nie odpuścił ANI JEDNEGO treningu w naszym wyzwaniu. Pytam, bo chciałam Wam powiedzieć, że jaaaa się dopiero rozkręcam i mam nadzieję, że Wam to się również udzieli. Że nie skończycie swojego obecnego zdrowego stylu życia z ostatnim dniem naszego challenge'u. Postaram się, żeby został z Wami do końca życia (...) - zapowiedziała.